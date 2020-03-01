Брянец пожаловался в соцсетях на свалку на месте бывшего «Фантома»

Участник сообщества «Типичный Брянск» во ВКонтакте опубилковал фотографии пустыря на месте, где прежде находились сперва кинотеатр «Россия», а затем ночной клуб «Фантом».

«На месте бывшего Фантома начинает образовываться свалка. Бомжи и выпивохи так же облюбовали это место», — сетует он.

«Печальное зрелище, за все время уже бы построили дом или новый современный кинотеатр», — констатирует один из комментаторов. Другие выражают сомнения, что еще вопрос, что хуже — замусоренный пустырь или если на нем появится очередная «Пятерочка».