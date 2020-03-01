Умерла преподаватель БГУ Ирина Юхманова

Брянский государственный университет сообщил о смерти старшего преподавателя кафедры теории и методики физкультуры и спорта Ирины Юхмановой. Она ушла из жизни в возрасте 55 лет.

Юхманова работала в университете с 1986 года после окончания с красным дипломом Брянского пединститута. Вся ее преподавательская карьера связана с кафедрой спортивных дисциплин. Она преподавала биомеханику, была автором более 30 научных работ.

Сама занималась легкой атлетикой: имела звание кандидата в мастера спорта, участвовала в IX Спартакиаде народов России.