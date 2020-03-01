На улице Камозина автохам на УАЗе регулярно паркуется на газоне
В сообществе «ЧП и ДТП Брянск» во ВКонтакте в пятницу опубликовали фотографию внедорожника УАЗ, припаркованного прямо на газоне. Автор сообщения утверждает, что владелец машины паркуется так регулярно безотносительно к тому, что на парковке достаточно места.
«Мой УАЗ — мои правила. При наличии свободных мест встаЕт так, неоднократно . Или мода сейчас такая??? Улица Камозина», — пишет автор сообшения.
Ранее инспекторы ГИБДД неоднократно штрафовали нарушителей ПДД на основании публикаций с фото и видео нарушений в названном онлайн-сообществе.
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