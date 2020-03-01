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В Гордеевском районе прокурор заставил школу переписать правила доступа в интернет

Опубликовано Сегодня, 14:12

В Гордеевском районе администрации одной из школ пришлось переписать локальный акт, регламентирующий доступ учеников в интернет, после протеста прокурора.

Нарекания главы районного надзорного ведомства вызвал пункт правил, снимающий с администрации учреждения ответственность за посещение учениками нежелательных сайтов, если администрация школы не имела технической возможности предотвратить такие визиты. Возражение руководства образовательного учреждения, что полностью блокировать доступ детей со школьных компьютеров на нежелательные ресурсы невозможно, так как фильтры для блокировок оформляются слишком часто, воздействия не возымело.

Теперь ученикам, чтобы напакостить директору школы, достаточно выйти из ее стен на сайт, доступ к которому запрещен.

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