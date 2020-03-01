В Брянске выделят 300 тысяч рублей на снос гаражного самостроя

На заседании комптета по землепользованию, экологии и блаоустройству Брянского горсовета городские депутаты обсудили снос незаконно построенных гаражей. Об этом сообщила в пятгицу пресс-служба горсовета.

Особенно остро встал вопрос о ликвидации гаражного самостроя в местах, где гаражи мешают ремонту городских коммуникаций — рядом с канализационными коллекторами и объектами благоустройства. Таких гаражей в городе насчитывается 16, всего же в Брянске 2100 незаконных гаражей. Они не только мешают строительным работам и уродуют внешний вид, но и зачастую становятся местом обитания антисоциального элемента, представляющего опасность для прохожих.

Пока подготовлен заказ на определении подрядчика для демонтажа 13 гаражей. Впервые депутаты решили выделить на эти цели деньги из городского бюджета — порядка 300 тысяч рублей. Впоследствии эти деньги предполагается вернуть в казну, взыскав с владельцев сносимых построек, как это уже было при демонтаже нелегальных киосков.