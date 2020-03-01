На строительстве школы в Брянске идут отделочные работы

На строительстве новой школы на 1225 мест в Брянске рабочие приступили к отделке фасада и внутренних помещений. Об этом в пятницу сообщила мэрия Брянска.

Строители закончили коробку здания и забетонировали все четыре блок-секции. Во внутренних помещениях идут штукатурные, сантехнические и электротехнические работы, монтируются системы отопления, отделываются плиткой полы и стены.

Завершиться все работы должны в июле, а 1 сентября школа по плану откроет двери для учеников.

В этом году в городе должно начаться еще одной школы тоже на 1225 мест на улице Романа Брянского.