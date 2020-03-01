Строители Литейного моста изготовили треть запланированных опор
Строители Литейного моста в Бежицком районе Брянска полностью завершили четыре из двенадцати запланированных опор и подготовили опалубку и каркасы для бетонирования пятой. Об этом в пятницу сообщила мэрия Брянска.
Готовы также пять из 12 запланированных ростверков, еще три находятся в процессе изготовления. Одновременно монтируется временный мост.
По завершении строительства новой части моста подрядчик приступит к ремонту старой. Весь комплекс работ обойдется в 450 млн рублей и завершится в конце 2021 года.
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