Строители Литейного моста изготовили треть запланированных опор

Строители Литейного моста в Бежицком районе Брянска полностью завершили четыре из двенадцати запланированных опор и подготовили опалубку и каркасы для бетонирования пятой. Об этом в пятницу сообщила мэрия Брянска.

Готовы также пять из 12 запланированных ростверков, еще три находятся в процессе изготовления. Одновременно монтируется временный мост.

По завершении строительства новой части моста подрядчик приступит к ремонту старой. Весь комплекс работ обойдется в 450 млн рублей и завершится в конце 2021 года.