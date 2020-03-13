Брянцы смогут увидеть репродукции импрессионистов на бульваре Гагарина

Авария с участием четырех машин случилась на перекрестке Гагарина в областном центре 13 марта, сообщил паблик drive 2smolensk в соцсети.

Республика Беларусь по объему импорта в Смоленскую область заняла первое место среди всех стран-импортеров.

Смоленские следователи проводят доследственную проверку по факту возгорания в частном доме, расположенном в Рославле на улице Красногвардейской. Во время пожара погибли 18-летний парень и 15-летний подросток.

Горячую воду отключат в Смоленске, начиная от Заднепровского района до Киселевки.

14 марта в Рославле случилась дорожная авария с участием двух автомобилей Volkswagen и Kia, из-за чего произошло коммунальное происшествие.

14 марта жители смоленской Алтуховки увидели на улице Брылевка зверя, похожего на волка, об этом сообщил один из пабликов соцсети «ВКонтакте».

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В Городском выставочном зале на бульваре Гагарина, 19, с 17 по 26 апреля будет проходить выставка эксклюзивных цифровых репродукций картин европейских художников-импрессионистов «Век импрессионизма».

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