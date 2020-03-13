Брянец в соцсетях ответил блогерше на БДСМ-видео

Один из участников сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте опубликовал фотографию девушки на поводке, стоящей на четвереньках на асфальте. В кадре видна мужская рука, которая держит поводок. Девушка облачена не в БДСМ-костюм, а в обычную одежду, за плечами рюкзак.

«Ответка блогерше, выгуливающей "мужчину"», — прокомментировал снимок автор публикации.

У большинства комментаторов публикация восторга не вызвала, а некоторые, не выбирая выражений, констатируют, что люди на почве интернета и «хайпа» совсем в мягком переводе сошли с ума.

Ранее мы сообщили, что брянская инста-блогерша Тася опубликовала видео, в котором выгуливает на поводке мужчину в БДСМ-костюме. Ролик записан в районе Кургана Бессмертия.