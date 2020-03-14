В Майском парке упало дерево

В Майском парке Брянска в воскресенье упало дерево. Фото инцидента было размещено во ВКонтакте в группе «ЧП и ДТП Брянск».

О пострадавших официальной информации нет.

На выходные в Брянске обещали порывы ветра до 20 метров в секунду.