Заповедник «Брянский лес» опубликовал фото медведя в ландышах

Фотографию медеведя в ландышах опубликовали в воскресенье на странице во «ВКонтакте» заповедника «Брянский лес».

«Это одни из первых "фотоловушечных" фотографий медведей "Брянского леса". 2013 год. Красиво на них всё: медведь, ландыши, лес. Нам дороги эти фотографии и нам хочется поделиться ими с вами ещё раз», — пишут авторы публикации.