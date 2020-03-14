Через Брянск прекращают ходить поезда из Украины и Молдовы

Пресс-служба РЖД сообщила об отмене с 17 марта курсирования ряда украинских и молдавских поездов, в том числе проходящих через Брянск.

В частности, прекращается курсирование поездов Москва — Кишенев, Москва — Киев, Москва — Одесса, Москва — Львов.

Отмена вызвана пандемией коронавируса.

Вернуть деньги за билеты пассажиры могут в странах, где их купили.