В Белых Берегах засняли на видео лисицу
Видео лисицы у помойного бака снял и выложил в местное сообщество во ВКонтакте житель Белых Берегов.
«Очередной рыжий был замечен у нас в Белых Берегах. Что привлекает их брата в нашем посёлке известно, это добрые отзывчивые люди, которые им (лисам ), как котам миски с едой начали ставить, переживая за них. Все это хорошо, но нужно помнить о том, что этот зверь является переносчиком опасного заболевания. Если лиса вас не боится и ведёт себя не естественно, это говорит о том, что нужно, как можно быстрее от неё скрыться, иначе она вас покусает, и вы будете очень долго лежать в больнице на излечении и не факт, ну вы понимаете... Берегите себя и детям своим объясните это», — пишет он.
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