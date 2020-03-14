Брянчанка нашла в колбасе ресницы

Жительница Брянска опубликовала в сообществе «Типичный Брянск» фотографию ресниц на фоне колбасы. Колбаса, по ее утверждению, была куплена в одном из супермаркетов города.

«Либо у кого-то реснички отклеились? Вот что нашли в колбасе», — пишет она.

Комментаторы предполагают, что это кусок хвоста животного, из которого сделана колбаса.