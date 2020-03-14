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Брянцам разъяснили, куда сдавать отходы, содержащие ртуть

Опубликовано Сегодня, 13:29

Дирекция регионального оператора по работе с ТКО АО «Чистая планета» разъяснила, как быть с отходами, содержащими ртуть: энерогосберегающими лампами и градусниками. Этот вопрос часто задают представителям мусорного оператора жители региона.

«Чтобы не нанести непоправимый вред окружающей среде, а в последствии и своему здоровью, необходимо отработанные лампочки и градусники не выбрасывать в мусорное ведро, а сдавать в свою ТСЖ или управляющую компанию. Согласно Постановлению Правительства РФ от 1 октября 2013 г. N 860 пункт 8 именно ТСЖ и Управляющие компании обязаны принимать ртутные лампы от жителей и направлять их на дальнейшую переработку», — пояснила руководитель службы экологической безопасности регионального оператора по обращению с ТКО Татьяна Корытина.

АО «Чистая планета» имеет расширенную лицензию и может осуществлять сбор и транспортирование к месту временного накопления для дальнейшей отправки на утилизацию и переработку отходов, содержащих ртуть. ТСЖ или управляющие компания должны заключить договор на транспортирование энергосберегающих ламп, которые они приняли от населения.

 

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