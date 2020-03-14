В Брянске выбросили на помойку кошку

В сообществе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте в понедельник опуликовали фотографию кошки, выброшенной в полиэтиленовом пакете в мусорный бак.

«Только что в районе ТДЦ Консул женщина принесла в пакете кошку и выкинула . Кошка очень напуганна, кричит . Сидит на месте в пакете», — пишет автор публикации.

Комментаторы выражают надежду, что найдутся добрые люди и подберут животное.