Умер основатель брянской исламской общины Ахнаф Закиров

В Смоленской области более частыми стали случаи выплаты зарплаты в «конвертах» в сельскохозяйственной сфере, об этом стало известно 17 марта во время совещания по определению субсидий в рамках областной программы «Развитие сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Четверо рыболовов 17 марта в селе Раковка Рославльского района получили ожоги и ранения от самодельного взрывпакета, который сдетонировал прямо в руках одного из мужчин.

18 марта в Смоленске и области прогнозируют теплую и сухую погоду.

ДТП с участием кроссовера случилось в областном центре на улице Попова 17 марта, сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.

Серьезная авария с двумя большегрузами 17 марта случилась в направлении Рославля, сообщает паблик drive 2smolensk в соцсети.

«Наш брат Ахнаф Исрафилович был истинным мусульманином, человеком честным и целеустремленным, внесшим огромный вклад в развитие мусульманской уммы Брянска и Брянской области»,— пишет он.

Не стало основателя основателя общины мусульман в Брянске Ахнафа Закирова. Соболезнования по поводу его смерти на сайте Духовного управления мусульман России выразил его председатель муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

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