Фестиваль «Шумный балаган+» перенесли на другую дату

В связи с пандемией коронавируса был перенесен фестиваль КВН и стэндаперов «Шумный балаган+». Об этом сообщила мэрия Брянска.

Новая дата проведения фестиваля, который должен был состояться 22 марта, будет сообщена дополнительно.

Ранее мы сообщали, что ГДК Советского района из-за коронавируса отменил все мероприятия.