В Брянске ищут пропавшего мужчину 28 лет

Информация о поиске брянца 28 лет Николая Харитонова появилась во вторник на странице местного отряда «Лиза Аллерт» во ВКонтакте.

Николай не выходил на связь с родными с мая прошлого года. Он ростом 175 см, худощав, волосы темно-русые.

Всех, кто что-либо о нем знает, просят позвонить на горячую линию отряда по номеру 88007005452 или в полицию.