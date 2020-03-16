В Почепе школьник смастерил велорикшу

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Четверо рыболовов 17 марта в селе Раковка Рославльского района получили ожоги и ранения от самодельного взрывпакета, который сдетонировал прямо в руках одного из мужчин.

18 марта в Смоленске и области прогнозируют теплую и сухую погоду.

ДТП с участием кроссовера случилось в областном центре на улице Попова 17 марта, сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.

Серьезная авария с двумя большегрузами 17 марта случилась в направлении Рославля, сообщает паблик drive 2smolensk в соцсети.

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