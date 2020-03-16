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В Почепе школьник смастерил велорикшу

Опубликовано Вчера, 13:19

В сообществе «Подслушано Почеп» во ВКонтакте во вторник опуликовали фотографию самодельной пассажирской тележки для велосипеда.

«Когда нечем заняться», — прокомментировал автор сообщения.

В комментариях обозначил себя автор изделия. Его зовут Влад и ему 13 лет. Другие комментаторы призвали его и дальше проявлять фантазию, а не залпать в смартфон.

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