Региональный оператор по работе с отходами ликвидировал свалку возле детского сада в Клинцах

Стихийную свалку в Клинцах возле детского сада ликвидировал региональный оператор по работе с ТКО АО «Чистая планета». Об этом во вторник сообщили в дирекции компании.

О свалке, устроенной жителями города рядом с детским садом №11 «Земляничка», в компанию сообщаила его заведующая Елена Галайдо. По ее словам, она не раз делала замечания жителям города, но те их игнорировали и продолжали выбрасывать на газон рядом с садиком старые вещи и мусор. Свалка росла с каждым днем, и родителям приходилось водить детей в садик через залежи мусора.

В АО «Чистая планета» оперативнро убрали свалку. Компания напоминает, что организация несанкционированных свалок чревата штрафом.