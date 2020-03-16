Региональный оператор по работе с отходами ликвидировал свалку возле детского сада в Клинцах
Стихийную свалку в Клинцах возле детского сада ликвидировал региональный оператор по работе с ТКО АО «Чистая планета». Об этом во вторник сообщили в дирекции компании.
О свалке, устроенной жителями города рядом с детским садом №11 «Земляничка», в компанию сообщаила его заведующая Елена Галайдо. По ее словам, она не раз делала замечания жителям города, но те их игнорировали и продолжали выбрасывать на газон рядом с садиком старые вещи и мусор. Свалка росла с каждым днем, и родителям приходилось водить детей в садик через залежи мусора.
В АО «Чистая планета» оперативнро убрали свалку. Компания напоминает, что организация несанкционированных свалок чревата штрафом.
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