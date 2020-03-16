Брянцев опрашивают о телефонных мошенниках

УМВД РФ по Брянской области проводит интернет-опрос о телефонном мошенницестве. Об этом во вторник сообщил его официальный сайт.

Жителям Брянщины предлагают ответить на вопросы, сталкивались ли они с телефонным мошенничеством и что о нем знают.

Результаты опроса полиция Брянщины использует для профилактики этих преступлений.

Почаствовать в опрове все желающие смогут на сайте областного УМВД.

Ранее мы сообщали, что за минувшую неделю мошенники обманули жителей Бряшщины более чем на 1,3 млн рублей.