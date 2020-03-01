Брянец пытался украсть в «Магните» «лекарство от коронавируса»

17 марта в доме по улице Советской города Рудня случился пожар в двухкомнатной квартире, пострадал мужчина 44 лет.

В 2020 году продолжится работа по созданию центров тестирования ГТО в муниципалитетах Смоленской области.

Смоленский следком завел уголовное дело в связи с обнаружением в одном из домов деревни Асташково Починковского района тела 42-летнего мужчины с множественными ранами.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский выступил с видеообращением на тему пандемии коронавируса к жителям региона.

В ближайшее время в Смоленской области будут даны конкретные поручения, а также выделены деньги на разработку проектно-сметной документации о строительстве горнолыжного комплекса «Валутино».

«Продавцы заметили как мужик выносил бутылку водки и говорят: "Верни..." А он орет им во весь гослос: "Я не хочу сдохнуть от коронавируса, пустите меня лечиться"», — пишет он.

Участник сообщества «Подслушано Брянск» в среду рассказал об инциденте в супермаркете «Магнит» в Фокинском районе Брянска.

Актуальные темы

Новости партнёров



Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.

«Ростелеком» стал цифровым партнером Дня ЖКХ в Брянске «Ростелеком» 12 марта 2020 года выступил цифровым партнером Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Мероприятие традиционно прошло в Хрустальном зале правительства Брянской области.

В Брянском регионе МЖД готовятся к пропуску паводковых вод Для обеспечения безопасности и надежности движения поездов в Брянском регионе МЖД проводятся комплексные мероприятия по пропуску паводковых вод, а также подготовке водопропускных сооружений.

Брянскэнерго - в числе лучших филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» занял второе место по итогам работы за 2019 год среди дочерних предприятий «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Брянский и Выгоничский районы электрических сетей (РЭС) Брянскэнерго заняли два первых места в рейтинге, оценивавшем деятельность РЭС энергокомпаний (всего – 481).

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

