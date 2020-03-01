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Брянец пытался украсть в «Магните» «лекарство от коронавируса»

Опубликовано Сегодня, 11:13

Участник сообщества «Подслушано Брянск» в среду рассказал об инциденте в супермаркете «Магнит» в Фокинском районе Брянска.

«Продавцы заметили как мужик выносил бутылку водки и говорят: "Верни..." А он орет им во весь гослос: "Я не хочу сдохнуть от коронавируса, пустите меня лечиться"», — пишет он.

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