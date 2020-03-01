Брянец пытался украсть в «Магните» «лекарство от коронавируса»
Участник сообщества «Подслушано Брянск» в среду рассказал об инциденте в супермаркете «Магнит» в Фокинском районе Брянска.
«Продавцы заметили как мужик выносил бутылку водки и говорят: "Верни..." А он орет им во весь гослос: "Я не хочу сдохнуть от коронавируса, пустите меня лечиться"», — пишет он.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» 12 марта 2020 года выступил цифровым партнером Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Мероприятие традиционно прошло в Хрустальном зале правительства Брянской области.
Для обеспечения безопасности и надежности движения поездов в Брянском регионе МЖД проводятся комплексные мероприятия по пропуску паводковых вод, а также подготовке водопропускных сооружений.
Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» занял второе место по итогам работы за 2019 год среди дочерних предприятий «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Брянский и Выгоничский районы электрических сетей (РЭС) Брянскэнерго заняли два первых места в рейтинге, оценивавшем деятельность РЭС энергокомпаний (всего – 481).
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.