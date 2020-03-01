Региональный оператор по отходам просит не выбрасывать листья и ветки в мусорные контейнеры

Региональный оператор по работе с ТКО АО «Чистая планета» во вторник распространил обращение к брянцам с призывом не захламлять контейнеры для мусора ветками и прошлогодней листвой. С началом на этой неделе месячника по благоустройству Брянска такие сигналы участились. На захламление контейнеров и прилегающих к контейнерным площадкам территории жалуются как сами брянцы, так и представители транспортных компаний, перевозящих отходы. Оператор обращает особое внимание глав районов Брянска на недопустимость такого захламления. Ведь получается, что одну территорию убирают, а другую загрязняют. Впрочем, с большинством районов у оператора налажена работа по поддержанию санитарного состояния контейнерных площадок в надлежащем виде.

«Мы внимательно следим за состоянием контейнерных площадок и незамедлительно реагируем на несанкционированный сброс растительных отходов. О нарушениях нам сообщают не только сотрудники нашего отдела экологической безопасности, которые выезжают и осуществляют контроль мест накопления отходов, но и водители компаний-перевозчиков. «Чистая планета» неоднократно давала разъяснения о недопустимости складирования древесных отходов на площадках для ТКО, но, к сожалению, пока не все следуют букве закона. Надеюсь, что ситуация изменится, и на контейнерные площадки не будут выбрасывать порубочные остатки и старые ветки и опавшую листву, собранные во время субботников», — сказал генеральный директор регионального оператора Владимир Чашников.

Ранее по факту навалов веток на площадках и прилегающей территории прокуратуры инициировали постановления о понуждении местных администраций обеспечить уборку и вывоз скопившихся древесных отходов. Эти рещения подтверждают позицию Министерства природных ресурсов и экологии РФ: опавшая листва и ветки не являются ТКО и должны вывозиться за отдельную плату. Кроме того, понятие ТКО четко определено в статье 1 Федерального закона №89 «Об отходах производства и потребления».

Мусор, образующийся в процессе содержания зеленых насаждений – ветки, листва, древесные остатки, а также отходы от уборки урожая – не соответствуют определению ТКО, установленному Федеральным Законом №89, так как образованы вне жилых помещений. Поэтому растительные отходы, полученные при уходе за древесно-кустарниковыми посадками и оставшиеся от уборки урожая, не относятся к ТКО. Для их вывоза надо заключить отдельный договор с региональным оператором, обратившись в офис АО «Чистая планета».