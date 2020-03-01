Брянец в соцсетях задался вопросом, куда земляки едут на поездах в таком количестве
Участник сообщества «Типичный Брянск» во ВКонтакте опубликовал фотографию, сделанную на брянском вокзале после прибытия московского поезда и задался вопросом, куда едут люди в таком количестве в условиях пандемии.
«Вот все закупили продукты, обезопасили себя масками,отменили массовые мероприятия .Так вопрос,а куда столько народу ездит ?Платформы битком,в вагонах по 100 человек ,воздуха нет .Интересный народ однако у нас», — пишет он.
«50% мужиков Брянска работают вахтой! И это не из-за их любви к вахте, а из-за отсутствия работы в Брянске и достойной зп», — пишет один из комментаторов. Другие добавляют, что брянчанки ездят на вахту тоже, только работают там продавщицами и уборщицами.
Ранее главная брянская инсстамама разместила в своем аккаунте ролик, в котором призывает земляков не поддаваться панике и не разметать продукты из магазинов, провоцируя рост цен на них из-за ажиотажного спроса.
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