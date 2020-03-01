На титул «Мисс Брянск 2020» претендует жительница Клинцов
Одной из 18 финалисток конкурса «Мисс Брянск-2020» стала уроженка и жительница Клинцов Ирина Монако. Интервью с ней опуликовал местный портал Клинцы.Инфо.
Ирина рассказала изданию, что учится в БГУ, а параллельно развивает свой бизнес: владеет интернет-магазином, проводит в роли спикера бизнес-мотивационные маропрития и ведет личный блог. В частности, ближайшее мероприятие она планирует провести в областном центре и рассказать брянчанкам, как завести блог и начать зарабатывать в интернете.
Уччаствовать в конкурсе Ирина решила, потому что отучилась в школе моделей в Клинцах и обладает достаточными знаниями и опытом для этого.
Конкурс должен был состояться в апреле, но перенесен на конец мая из-за карантина в связи с инфекцией коронавируса.
Фото: Клинцы.Инфо
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