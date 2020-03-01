Брянец личным примером призвал горожан не опустошать полки магазинов
Участник сообщества «Подслушано Брянск» решил повоздействовать на земляков личным примером и выложил в сеть пост с описанием своих закупок и подтверждающими фотографиями.
«Вот так нужно паниковать, когда все вокруг ведутся на фейковые новости. Хлеб (сегодняшний) и булочка маминого изготовления. Всякая ерунда, купленная от полугода до месяца назад, за количеством которой в доме вообще не слежу (покупаю, когда закончится). Помидор, сыр там какой-то, колбасы немного, рис вареный (девчонки для салата восьмого варили), кукуруза, две пачки паштета и ещё всякая ерунда. Соль. Кастрюля для приготовления холостяцких пельменей. И чайник для утреннего кофе. Последняя ТБумага (тоже не слежу, закончится - куплю). И лекарство, сверху на столешнице тоже. Люди, не сходите с ума, не ведитесь на фейки. П.С. - желающие обсудить то, как я живу- не занимайтесь ерундой. Пост не ради этого», — написал он в сообществе.
Большинство комментаторов поддерживают автора. А некоторые обратили внимание на обилие запасов алкоголя и констируют, что с таким количеством коронавирус точно не страшен.
Ранее не опустошать полки магазинов брянцев призвала в соцсети Инстаграм главная инстамама города.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
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Группа компаний «Россети» в большинстве регионов присутствия переводит клиентские сервисы, не требующие работы специалистов на энергообъектах, в онлайн-формат. Связаться с энергетиками можно через Единый портал электросетевых услуг, новое мобильное приложение «Россети – личный кабинет», доступное пользователям устройств на Android и IOs, портал СветлаяСтрана.рф и сайты сетевых компаний. Это ответ на современные тенденции и пожелания клиентов. Данный шаг полностью соответствует положениям реализуемой холдингом концепции «Цифровая трансформация 2030».
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