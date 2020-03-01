На Брянщине оказался под угрозой исчезновения единственный сохранившийся в России немецкий концлагерь
Ситуация с сохранившемся на Брянщине немецким концлагерем «Дулаг-142» обсуждалась на совещании в областном правительстве под председательстве зама губернатора Владимира Оборотова, темой которого стало расследование преступлений нацистов, не имеющих срока давности. Об этом сообщила «ДЕСНЯНСКАЯ ВОЛНА — Брянск (новости)».
На месте бывшего концлагеря сохранились бараки, где жили заключенные, и железная дорога, по которой их доставляли в лагерь. О реализации проекта по создании там мемориального комплекса рассказал начальник управления культуры мэрии Брянска Владимир Савченков.
Уникальность объекта состоит в том, что это единственный сохранившийся до наших дней немецкий концлагерь на территории России. Другие концлагеря, которые после войны стали мемориалами, «Освенцим» и «Саласпилс», находятся за границей. В то же время такие мемориалы на территории страны могли бы стать живым примером зверств нацизма для школьников, считает сопредседатель Поискового движения россии и штаба движения Бессмертный полк Елена Цунаева из Москвы. Преступления фашистов не должны быть забыты и прощены, несмотря на прошедшие годы, да и срока давности они не имеют, полагает она. Все должно быть задокументировано и расследовано, и это общая работа поисковиков, работников архивов и правоохранителей. В частноти, дело о массовом уничтожении нацистами воспитанников дедома в 1942 году уже было возбуждено в Ейске Краснодарского края.
В то же время прокурор Володарского района Брянска Сергей Антонов рассказал, что с реализацией проекта превращения концлагеря в мемориал возможны проблемы. Дело в том, что он находится на территории обанкротившегося военного завода, и земля вместе сохранившимися лагерными постройками может уйти с молотка, и нет гарантии, что покупатель сохранит ненужные ему постройки. Участники совещания решили не допустить уничтожения концлагеря.
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