Брянчанку «закидали тапочками» в соцсети за публикацию отпускного фото из Шри-Ланки

Опубликованное в сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте его участницей Натальей Сычовой отпускное фото пляжа с подписью «Привет из Шри-Ланки» вызвало агррессивную редакцию комментаторов.

Автору советовали оставаться за границей, по приезде уходить на карантин, жить две недели в аэропорту или хотя бы молчать о своей поездке.

Она в ответ пишет, что из отпуска вернулась еще 5 февраля и никаких признаков инфекции у себя не наблюдает.

«Теперь понимаю, почему брянцев называют волками», — написала она.

Ранее мы сообщили, что брянец разместил в соцсети фотографию собственной последней закупке и посоветовал другим следовать его примеру и не паниковать, опустошая полки.