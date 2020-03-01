Сотрудники УВМ УМВД встретились с представителями мигрантских сообществ на Брянщине

В УМВД Брянщины прошла встреча сотрудников управления по вопросам миграции с представителями национальных конфессий и диаспор в регионе.

Сотрудники полиции разъяснили участникам новшества в миграционном закогодательстве РФ, напрямую касающиеся их земляков.

С 18 марта по 1 мая в связи с профилактикой распространения коронавируса Россия закрыла границы для въезда иностранцев и лиц без гражданства, в том числе и через Республику Беларусь. Запрет не распространяется только на дипломатов, сотрудников официальных представительств других государств и международных организаций в России и членов их семей, водителей и членов экипажей и поездныдных и локомотивных бригад транспорта всех видов, тех, кто приезжает в Россию на похороны близких родственников, и обладателей вида на жительство в РФ.

На встрече затронули также проблему заключения иностранцами фиктивных браков с жителями Брянщины для легализации в России и получения в перспективе гражданства.