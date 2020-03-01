Сотрудники УВМ УМВД встретились с представителями мигрантских сообществ на Брянщине
В УМВД Брянщины прошла встреча сотрудников управления по вопросам миграции с представителями национальных конфессий и диаспор в регионе.
Сотрудники полиции разъяснили участникам новшества в миграционном закогодательстве РФ, напрямую касающиеся их земляков.
С 18 марта по 1 мая в связи с профилактикой распространения коронавируса Россия закрыла границы для въезда иностранцев и лиц без гражданства, в том числе и через Республику Беларусь. Запрет не распространяется только на дипломатов, сотрудников официальных представительств других государств и международных организаций в России и членов их семей, водителей и членов экипажей и поездныдных и локомотивных бригад транспорта всех видов, тех, кто приезжает в Россию на похороны близких родственников, и обладателей вида на жительство в РФ.
На встрече затронули также проблему заключения иностранцами фиктивных браков с жителями Брянщины для легализации в России и получения в перспективе гражданства.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» принял комплекс решений, направленных на защиту интересов абонентов компании, которые в настоящее время вынужденно находятся дома. Все они нацелены на бесперебойное предоставление услуг компании.
Накануне празднования 75-летия Великой Победы железнодорожники магистрали приведут в порядок более 30 воинских захоронений времен Великой Отечественной войны Брянской и Калужской областей, расположенных в полосе отвода железной дороги.
Группа компаний «Россети» в большинстве регионов присутствия переводит клиентские сервисы, не требующие работы специалистов на энергообъектах, в онлайн-формат. Связаться с энергетиками можно через Единый портал электросетевых услуг, новое мобильное приложение «Россети – личный кабинет», доступное пользователям устройств на Android и IOs, портал СветлаяСтрана.рф и сайты сетевых компаний. Это ответ на современные тенденции и пожелания клиентов. Данный шаг полностью соответствует положениям реализуемой холдингом концепции «Цифровая трансформация 2030».
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.