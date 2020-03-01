Региональный оператор по работе с отходами подключился к профилактике коронавируса

В дирекции регионального оператора по работе с отходами АО «Чистая планета» в четверг сообщили о мерах по профилактике распространения коронавируса.

Для воспрепятствования распространению инфекции всем работникам компании по распоряжению генерального директора меряют температуру. Сотрудники с признаками респираторных заболеваний (кашель, головная боль, слабость, боль в горле, повышенная температура) к работе не допускаются. В офисе регулярно дезинфицируются все помещения, проводятся влажная уборка и провертривание. На столах установили дезинфицирующие средства в дозаторах, которыми могут воспользоваться как сотрудники, так и посетители.

«Среди наших посетителей много людей пенсионного возраста, а они, как известно, находятся в группе риска. Поэтому, чтобы дополнительно обезопасить наших клиентов, принято решение усилить меры санитарной безопасности в офисе компании. Мы понимаем, что абсолютных способов и методов, позволяющих уберечься от вируса, нет, но принимаем все возможные меры. Кроме того, сейчас мы рекомендуем всем жителям области, которым необходимо подать заявление на перерасчет или получить ответ на вопрос, связанный с начислением или предоставлением коммунальной услуги по обращению с ТКО, по возможности делать это дистанционно. Так, подать заявление на перерасчет можно отправив фото или сканы документов на адрес электронной почты, а ответ на вопрос получить, позвонив в наш колл-центр. Мы работаем для людей и с людьми, поэтому для нас важно, чтобы потребители услуги чувствовали себя спокойно и уверенно, чувствовали нашу заботу и внимание», — говорит генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Дальнейшие профилактические меры в компании будут зависеть от обстановки в регионе. Однако в любом случае компания будет работать в обычном режиме и вывозить отходы, в том числе, если понадобится, организует дополнительные рейсы.

А чтобы у клиентов было меньше поводов для визита в офис, компания опубликовала образец заявления на перерасчет. Его можно заполнить от руки, приложить фото или сканы дополнительных документов и отправить на электронный адрес компании: info@chplanet.ru. Узнать, какие нужны документы, можно по тедефону колл-центра: (4832) 606-444.