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В Брнске в этом году откроется приют для бездомных собак

Опубликовано Сегодня, 15:50

До конца года в Большом Полпино появится приют для бродячих собак. Об этом сообшил губернатор Александр Богомаз на личном приеме в ответ на обращение жительницы Володарвского района Брянска, попросившей его оградить брянцев от бродячих собак, сообщает областное правительство.

Сейчас власти организовывают отлов и временное содержание бездомных собак по заявкам жителей. А под приют, рассчитанный минимум на 300 голов, уже выделена земля в Большом Полпино, а в конце марта пройдут торги по проектным работам.

Губернатор, однако, подчеркнул, что ряды бездомных собак пополняются по вине брянцев, которые заводят животное, а затем выбрасывают на улицу. Такие случае недопустимы, считает глава региона.

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