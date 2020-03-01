В Фокино и Навле отремонтируют дороги

Во время личного приема губернатором Александра Богомаза к нему обратились жители города Фокино с просьбой отремонтировать дорогу по улице Калинина. Об этом сообщило правительство Брянской области.

Губернатор ааверил фокинцев, что деньги на ремонт уже предусмотрены. На Калинина капитально отремонтируют дорожное полотно, обустроят широкие тротуары, нанесут разметку и установят две остановки. Все работы губернатор поручил закончить к июлю.

А в Навле отремонтируют аллеи между центральной и привокзальной площадями. Деньги выделяются по целевой программе обустройства городской среды. Работы должны завершиться к середине сентября.