В Брянске продлевают ограничение движения по улице 22 Съезда КПСС

Власти Брянска продлили ограничение движения на участке улицы 22 Съезда КПСС от улицы Молодой Гвардии до переулка Металлистов. Об этом в четверг сообщила брянская мэрия.

Причина в том, что с работами по ремонту коллектора, из-за которых пришлось ввести ограничение, продлеваются до 4 апреля. На этот же срок продлен и запрет движения по этому участку.

Проезд по этому участку, как мы сообщали ранее, был закрыт с конца февраля.