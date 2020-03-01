Роскомнадзор предупредил брянские СМИ об ответственности за распространение ложной информации

Управление Роскомнадзора по Брянской области обратилось к руководителям средств массовой информации региона, предупреждая об ответственности за фейки о коронавирусе:

В связи с выявленными случаями распространения в информационном пространстве Российской Федерации ложной информации, связанной с коронавирусной инфекцией, Роскомнадзор предупреждает СМИ и информационные ресурсы сети «Интернет», работающие на территории Российской Федерации и/или направленные на аудиторию в Российской Федерации, об ответственности перед законом.

Роскомнадзор осуществляет круглосуточный мониторинг всех средств массовой коммуникации, социальных сетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди граждан Российской Федерации.

Роскомнадзор находится в постоянном взаимодействии с правоохранительными органами и Генеральной прокуратурой Российской Федерации с целью незамедлительного и эффективного реагирования по каждому выявленному случаю распространения такой информации.

Роскомнадзор предпримет в отношении СМИ и иных ресурсов сети «Интернет», нарушающих положения Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации» в части распространения недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, самые жесткие меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий.

Также ведомство рекомендует гражданам не доверять информации из недостоверных источников и следить за ситуацией, обращаясь к проверенным ресурсам:

Официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса:

стопкоронавирус.рф

Правила профилактики вируса от Роспотребнадзора: https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566

Рекомендации ВОЗ:

https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Памятка Министерства здравоохранения РФ:

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19

Актуальные новости и телефоны горячей линии Росздравнадзора: https://roszdravnadzor.ru/news/20756

Карта распространения коронавируса в России и мире:

https://yandex.ru/web-maps/covid19?ll=41.775580%2C54.894027&z=3