Роскомнадзор предупредил брянские СМИ об ответственности за распространение ложной информации
Роскомнадзор предупредил брянские СМИ об ответственности за распространение ложной информации
Управление Роскомнадзора по Брянской области обратилось к руководителям средств массовой информации региона, предупреждая об ответственности за фейки о коронавирусе:
В связи с выявленными случаями распространения в информационном пространстве Российской Федерации ложной информации, связанной с коронавирусной инфекцией, Роскомнадзор предупреждает СМИ и информационные ресурсы сети «Интернет», работающие на территории Российской Федерации и/или направленные на аудиторию в Российской Федерации, об ответственности перед законом.
Роскомнадзор осуществляет круглосуточный мониторинг всех средств массовой коммуникации, социальных сетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди граждан Российской Федерации.
Роскомнадзор находится в постоянном взаимодействии с правоохранительными органами и Генеральной прокуратурой Российской Федерации с целью незамедлительного и эффективного реагирования по каждому выявленному случаю распространения такой информации.
Роскомнадзор предпримет в отношении СМИ и иных ресурсов сети «Интернет», нарушающих положения Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации» в части распространения недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, самые жесткие меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий.
Также ведомство рекомендует гражданам не доверять информации из недостоверных источников и следить за ситуацией, обращаясь к проверенным ресурсам:
Официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса:
стопкоронавирус.рф
Правила профилактики вируса от Роспотребнадзора: https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566
Рекомендации ВОЗ:
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
Памятка Министерства здравоохранения РФ:
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19
Актуальные новости и телефоны горячей линии Росздравнадзора: https://roszdravnadzor.ru/news/20756
Карта распространения коронавируса в России и мире:
https://yandex.ru/web-maps/covid19?ll=41.775580%2C54.894027&z=3
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» принял комплекс решений, направленных на защиту интересов абонентов компании, которые в настоящее время вынужденно находятся дома. Все они нацелены на бесперебойное предоставление услуг компании.
Накануне празднования 75-летия Великой Победы железнодорожники магистрали приведут в порядок более 30 воинских захоронений времен Великой Отечественной войны Брянской и Калужской областей, расположенных в полосе отвода железной дороги.
Группа компаний «Россети» в большинстве регионов присутствия переводит клиентские сервисы, не требующие работы специалистов на энергообъектах, в онлайн-формат. Связаться с энергетиками можно через Единый портал электросетевых услуг, новое мобильное приложение «Россети – личный кабинет», доступное пользователям устройств на Android и IOs, портал СветлаяСтрана.рф и сайты сетевых компаний. Это ответ на современные тенденции и пожелания клиентов. Данный шаг полностью соответствует положениям реализуемой холдингом концепции «Цифровая трансформация 2030».
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.