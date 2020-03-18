Володарка 25 марта останется без воды

Смоленские правоохранители задержали женщину, которая подозревается в пяти карманных кражах из крупных магазинов.

19 марта в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» появилась жалоба местной жительницы на «автохамов», припарковавших свой транспорт прямо около детского садика.

Более 175 пожаров сухой травы произошло в Смоленской области к 20 марта.

Авария с участием автомобиля «Лада» произошло 19 марта на трассе «Ершичи – Шумячи – Хиславичи», в результате пострадали 16-летняя девочка-пассажирка и водитель.

Бывший водитель смоленской колонии №1 предстанет перед судом, его обвиняют в получении взятки.

Воды не будет в таких домах: ул. Паровозная, №№1-7, ул. Володарского, №№1-16, ул. Никитина, №№2, 2А, 4, ул. Космонавтов, №№1-81, ул. Мичурина, №№68-83А, ул. Гудок, №№21-17, ул. Суворова, №№1-3, ул. Димитрова, №№1-48, №№46Б, 7/1, 48/1, 48/2, 58, пер. Островского, №№1-6, ул. Локомотивная, №5, школа №34 (ул. Суворова, 2Б).

Жителям Володарского района Брянска 25 марта с 10:00 до 20:00 отключат воду. Об этом сообщила мэрия.

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