На Литейном мосту начали делать ригели

Мэрия Брянска в четверг рассказала, как идет строительство Литейного моста.

Основные работы сейчас касаются обустройства мостовых опор. Одновременно строители начали изготовление ригелей — верхних частей опор, на которые будут опираться балки пролетов. На четырех из 12 опор они забетонировали стойки.

Работы идут под контролем инженера технического надзора. Дефицита кадров и строительных материалов у подрядчика нет.

Продолжается и отсыпка подходов.

Строительство моста должно завершиться в конце 2021 года, а началось в ноябре 2019. По завершении строительства новой части предстоит реконструкция старой.