Брянский краеведческий музей отменил все мероприятия и приостановил доступ посетителей

Брянский краеведческий музей разместил на своем сайте сообщение, что отменяет все мероприятия, выставки и экскурсии и приостанавливает допуск посетителей на время карантина из-за коронавируса.

Однако проект «Лекционные четверги в краеведческом музее» планируют продолжать, только переносят его онлайн. В частности, 26 марта в 17-30 желающие смогут послушать на сайте музея лекцию методиста брянского планетария о первой женщине-космонавте Валентине Терешковой. Чтобы попасть на лекцию, надо перед ее началом открыть раздел новостей на сайте музея и кликнуть по ссылке на трансляцию.

Внимание к личности Валентины Терешковой привело ее выступление на заседании Госдумы, депутатом которой она является. Терешкова предложила внести в обсуждаемый на тот момент депутатами проект изменений в Конституцию РФ, внесенный прехидентом, добавить положение, позволяющее с принятием поправок обнулить действующему главе государства прежние сроки на этом посту и снова выдвигаться на выборах в 2024 году. Голосование по проекту поправок в Конституцию Владимир Путин назначил накануне своим указом на 22 апреля. Но дата может быть и перенесена, если не улучшится ситуация с коронавирусом.