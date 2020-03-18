У губернаторского симфонического оркестра закончился карантин

У музыкантов Брянского губернаторского симфонического оркестра закончился карантин, на который они попали после зарубежных гастролей. Об этом стало известно утром пятницы. В четверг их выписали из больницы.

Ни у одного из участников оркестра коронавирус не выявлен. Однако оставаться на самоизоляции в домашних условиях они обязаны до 26 марта.

Ранее мы сообщали, что музыканты оказались на карантине, благополучно пройдя проверку на границе по возвращении из Европы. Оркестр выступил во Франции и Польще.