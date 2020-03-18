В соцсеть выложили фотографию подростков, ворующих крышку люка на Володарке

Участник сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте опубликовал фотографию подростков, ворующих крышку канализационного люка.

«Это Володарка, детка. Лет по 13. Люк тяжелый, но тащат. Видимо, на гречку не хватает», — написал он.

Один из комментаторов возмутился, что автор публикации вместо того, чтобы пресечь кражу, ограничился фотофиксацией, а потом будет возмущаться, что люди провариваются в канализационные колодцы, а власти ничего не делают. Другие возмущаются самим фактом кражи, цитруют УК РФ или иронизируют,, предлагая детям взамен утащить колесо от дорогого внедорожника или предполагают, что это юнармейцы собирают металлолом, как прежде тимуровцы.