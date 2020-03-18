Житель Суземского района предстанет перед судом за незаконное получение пособия по безработице. Об этом в пятницу сообщила областная прокуратура.

По версии следствия, обвиняемый, состоя на учете как безработный и получая пособие, одновременно заключил с коммерческой компанией договор возмездного оказания услуг.

Сумма незаконно полченных им выплат оценивается в 30 тысяч рублей.

Теперь ему инкриминируется мошенничество при получении выплат.