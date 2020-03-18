Брянец пожаловался в соцсетях на булочку с дохлой мухой

Смоленские правоохранители задержали женщину, которая подозревается в пяти карманных кражах из крупных магазинов.

19 марта в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» появилась жалоба местной жительницы на «автохамов», припарковавших свой транспорт прямо около детского садика.

Более 175 пожаров сухой травы произошло в Смоленской области к 20 марта.

Авария с участием автомобиля «Лада» произошло 19 марта на трассе «Ершичи – Шумячи – Хиславичи», в результате пострадали 16-летняя девочка-пассажирка и водитель.

Бывший водитель смоленской колонии №1 предстанет перед судом, его обвиняют в получении взятки.

Комментаторы восприняли публикацию в основном иронически, остря, что автору публикации следует не возмущаться, а радоваться. Ведь он, заплатив за булочку, получил в дополнение к ней мясо. Некоторые пишут, что это получился пирожок с изюмом или медом.

Участник сообщества «Подслушано Брянск» выложил фотографию булочки с прилипшей к ней дохлой мухой. которую купил в обном из брянских магазинов.

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