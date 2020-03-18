Брянцев в выходные ожидают мокрый снег, дождь и сильный ветер

Синоптики Росгидромета сообщили о нерадостном для брянцев прогнозе погоды на выходые. Жителей региона ожидают мокрый снег, дожль и порывы ветра до 15-17 метров в секунду. На дорогах возможен гололед.

Днем максимальная температура достигнет +9 градусов, Ночью столбик термометра опустится до -4.

Водителей призывают быть осторожными на дорогах и планировать марщруты с учетом сложной ситуации.