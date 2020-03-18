«Чистая планета» будет судиться с 10 управляющими компаниями

Региональный оператор по обращению с отходами АО «Чистая планета» направил в арбитражный суд 10 исков о взыскании задолженности за вывоз мусора с управляющих компаний Брянщины. На очереди иски еще к 20. Об этом в пятницу рассказали в дирекции компании.

Отдельные управляющие компании успели задолжать операторо свыше 500, а то и 800 тысяч рублей. Хотя большинство жителей обслуживаемых ими домов счета за вывоз мусора оплачивают исправно. А УК просто не перечисляют эти деньги оператору.

Жителям домов оператор в таких случаях рекомендует перечислять оплату напрямую ему, минуя недобросовестных посредников. Для этого надо провести собрание собственников жилья, поставить решение на голосование и передать протокол в свою УК или ТСЖ.

Бывают и случаи, когда злостно не платят сами жильцы вследствие обмана со стороны УК, ТСН или ТСЖ. Так случилось в доме 38 по улице Фокина в Брянске. ТСН убедило собственников, что за вывоз мусора можно не платить, так как во дворе нет контейнерной площадки. И в течение года копились долги. А теперь жильцам пришли квитанции со всей намеленькой суммой скопом.

«Возмущенные жители, увидев сумму долга, поняли, что их ввели в заблуждение, закон им обойти не удастся, услуга в течение года им оказывалась, и платить все равно придется. Тогда руководство ТСН вынуждено было предоставить региональному оператору сведения о количестве проживающих. Мы понимаем, что люди, уклонялись от оплаты и попали в неприятную ситуацию, потому что были введены в заблуждение, и готовы пойти им навстречу. Сейчас мы передали сведения в расчетный центр с просьбой сделать корректировку суммы долга с учетом количества проживающих в каждой квартире и готовы предоставить рассрочку на оплату – то есть люди смогут погашать долг частями», - поясняла заместитель коммерческого директора АО «Чистая планета» Оксана Радич.

Оплачивать долги надо вовремя. А чтобы не доводить дело до суда, надо погасить долг в кратчайшие сроки или обратиться для совместного решения вопроса к специалистам регоператора, придя в офис АО «Чистая планета», или позвонив по телефону колл-центра: (4832) 606-444.