Жительнице Комаричского района вручили медаль к юбилею. Победы

В селе Евдокимовка Комаричского района вручили медаль в честь юбилея Победы местной жительнице Наталье Гришиной. В августе этого года Наталье Егоровне исполнится ровно сто лет.

Наталья Гришина выросла в многодетной семье, пережила оккупацию, затем восстанавливала родной колхоз.

На фронте погибли ее отец, брат и муж, а еще один брат вернулся домой инвалидом и вскоре умер.

У Натальи Егоровны есть советские правительственные награды — орден Октябрьской Революции и трудовые медали.