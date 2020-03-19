Брянец требует от властей убрать свалку на Кургане Бессмертия

Участник сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте выложил в соцсеть фотографии свалки на улице Дуки в районе Кургана Бессмертия.

«Курган Бессмертия - две стороны по ул. Дуки! Большая разница! А скоро 75 лет Победы! Чем чиновники отчитываться в Москву собираются? Красота или бардак? Это одна улица, но по разные стороны, как сейчас народ и власть!!! Давайте жить дружно и наведите порядок!!», — пишет автор публикации.

Комментаторы предлагают ему самому навести порядок, организовать субботник или обратиться сразу в Госдуму.

«А что, это все чиновники загадили? Почему тыкать чиновникам, они там живут и вот такое безобразие создают? Там живут обычные наши горожане и не стыдясь бросают мусор куда попало, его разносит ветром и пр. Причем тут чиновники? К кому призыв "наведите порядок!" Так не мусорьте, не создавайте дерьма на улицах и в оврагах! Мы конечно выйдем и будем, чертыхаясь, убирать за кем то вот эту грязь, ведь мы же чиновники — мерзкое какое слово... Мы служащие, а значит куда скажут туда и пойдем убирать! Вот сколько хожу на субботники, ни разу не видела вышедших из окрестных домов жителей, которые помогут убирать, всем по барабану....Но как только увидят кучу, тычут пальцем, дескать чиновники не убирают. А где с позволения сказать ЖЭУ, где те борцы за чистоту города, теперь модно волонтерствовать... Ну хоть так. Но те кто сидели дома, так и будут сидеть и бросать мусор даже с балконов, выйти то в тягость», — пишет участница сообщества Ирина Макарова.