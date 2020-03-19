Брянец требует от властей убрать свалку на Кургане Бессмертия
Участник сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте выложил в соцсеть фотографии свалки на улице Дуки в районе Кургана Бессмертия.
«Курган Бессмертия - две стороны по ул. Дуки! Большая разница! А скоро 75 лет Победы! Чем чиновники отчитываться в Москву собираются? Красота или бардак? Это одна улица, но по разные стороны, как сейчас народ и власть!!! Давайте жить дружно и наведите порядок!!», — пишет автор публикации.
Комментаторы предлагают ему самому навести порядок, организовать субботник или обратиться сразу в Госдуму.
«А что, это все чиновники загадили? Почему тыкать чиновникам, они там живут и вот такое безобразие создают? Там живут обычные наши горожане и не стыдясь бросают мусор куда попало, его разносит ветром и пр. Причем тут чиновники? К кому призыв "наведите порядок!" Так не мусорьте, не создавайте дерьма на улицах и в оврагах! Мы конечно выйдем и будем, чертыхаясь, убирать за кем то вот эту грязь, ведь мы же чиновники — мерзкое какое слово... Мы служащие, а значит куда скажут туда и пойдем убирать! Вот сколько хожу на субботники, ни разу не видела вышедших из окрестных домов жителей, которые помогут убирать, всем по барабану....Но как только увидят кучу, тычут пальцем, дескать чиновники не убирают. А где с позволения сказать ЖЭУ, где те борцы за чистоту города, теперь модно волонтерствовать... Ну хоть так. Но те кто сидели дома, так и будут сидеть и бросать мусор даже с балконов, выйти то в тягость», — пишет участница сообщества Ирина Макарова.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» представил возможности применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на III Международной научно-практической конференции «Информационные технологии в образовании и аграрном производстве». Мероприятие состоялось 18 марта в Брянском государственном аграрном университете.
Накануне празднования 75-летия Великой Победы железнодорожники магистрали приведут в порядок более 30 воинских захоронений времен Великой Отечественной войны Брянской и Калужской областей, расположенных в полосе отвода железной дороги.
С 19 марта в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» открылась «горячая линия» для приёма обращений и консультаций сотрудников филиалов по вопросам, связанным с организацией работы в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Такое решение было принято на заседании оперативного Штаба компаний по инициативе генерального директора «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского. Абонентами линии станут, в первую очередь, сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», которые уже перешли или планируют перейти на удаленный режим работы.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.