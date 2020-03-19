На Брянщине сожгли 4 тысячи пачек белорусских сигарет
Участник сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте опубликовал в соцсети запись о жителе Брянщине, который сжег 4 тысячи пачек белорусских сигарет.
«В Брянской обл человек сжёг 4 тыс пачки сигарет! Таким способом решил навсегда избавиться от вредной привычки. Новый способ шоковой терапии», — написал он.
Комментаторы предполагают, что вряд ли он бы так поступил с российскими сигаретами в силу их дороговизны, а белорусские не жалко по причине как цены, так и качества. И отмечают, что лучше было бы их продать по цене ниже рыночной, а на вырученные деньги купить что-то полезное или пожертвовать их детдому.
Один из участников дискуссии считает, что это уничтожают безакцизную продукцию, изъятую на таможне, а история про бросание курить — выдумки.
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