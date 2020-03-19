В заповеднике «Брянский лес» зацвела сон-трава

Брянец Алексей Афонин опубликовал в пятницу в сообществе «Типичный Брянск» и на своей странице во ВКонтакте фотографии зацветшей сон-травы.

«Пушистики наконец-то дождались! На выходных, правда, кажется опять снег и холодно, но пофиг!», — написал он на своей стене.

Сон-трава, по информации со страницы заповедника во ВКонтакте, обычно зацветает в конце апреля-начале мая и боится заморозков, хотя хорошо переносит снег.

Это редкий цветок, который занесен в Красные книги РФ, Республики Беларусь и Украины.

Ранее мы сообщали, что в соцсети в пятницу опубликовали фото лебедей, отдыхающих на озере Авангард в Суземке.