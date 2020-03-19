В сельцо прокуратура заставила директоров школ убрать с территории шины

Прокуратура Сельцо вынесла представления об устранении нарушений директорам восьми школ города. На их территории при прокурорской проверке нашли старые шины.

В школах шины использовали для благоустройства территории, в том числе детских площадок. Однако отработанные покрышки считаются опасными отходами четвертого класса, которым на территории детского учреждения не место.

После представления прокурора шины с территории школ убрали, а на 12 их работников, допустивших нарушения, наложили дисциплинарные взыскания.