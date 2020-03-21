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Во время карантина школьники Брянщины будут учиться дистанционно

Опубликовано Вчера, 12:25

После каникул для школьников Брянщины будет организовано дистанционное обучение. Об этом сообщило издание БрянскToday со ссылкой на зама главы администрации Навлинского района Татьяну Малахову.

Отдел образования районной администрации издал приказ «О мерах по профилактике вирусных инфекций в образовательных организациях Навлинского района» на основании аналогичного прикааа областного департамента образования. Согласно ему, школьники ушли на каникулы с 20 марта  по 12 апреля, а по их завершении посещение школ временно приостанавливается, а учебный процесс будет организован дистанционно. 

«Приняты необходимые меры по обеспечению учебной поддержки всех обучающихся опосредованно (на расстоянии), то есть путем организации дистанционного обучения. Ресурсы для дистанционного обучения имеются», — цитирует БрянскToday Татьяну Малахову.

Школы района, по словам Малаховой, уже давно используют в работе соцсети. Там созданы группы школьников, с которыми учителя проводят онлайн-консультации. Ученики и учителя активно используют Интернет-платформу «Российская электронная школа», где можно найти уроки по всем изучаемым в школе темам. А такие издательства, как(«Просвещение», «Русское слово» и другие открыли доступ к своим электронным учебникам.

Ранее мы сообщали, что губернатор Алекснадр Богомаз отправил школьников на каникулы с 20 марта по 12 апреля.

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